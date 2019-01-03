﻿ Анонсирован новый автомобиль Hyundai "с ногами", Mixnews.lv

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Компания Hyundai опубликовала тизер концепт-кара Elevate, который разработчики прозвали шагающим. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Машина оснащена роботизированными ногами, позволяющими передвигаться по неровным поверхностям, с которыми не справится даже внедорожник.

Остальные подробности о концепт-каре компания пока держит в секрете, однако, судя по модели, изображённой на тизере, автомобиль будет использоваться в зонах бедствия для спасения пострадавших.

Ранее Hyundai анонсировала внедорожник со сканером отпечатков пальцев вместо ключей.