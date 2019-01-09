﻿ Tesla начала строительство завода по производству электромобилей в Китае, Mixnews.lv

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Компания Tesla 7 января начала строительство своего первого в Китае предприятия по сборке электромобилей. Завод, расположенный недалеко от Шанхая, станет первым для компании за пределами США, а также первым таким предприятием в Китае со стопроцентным иностранным капиталом.

Как напоминает ТАСС, соглашение о строительстве было подписано в июле прошлого года, а в октябре Tesla договорилась о покупке за 140 млн долларов участка земли для будущего завода площадью 864,8 тыс. кв. м. По условиям договора, Tesla получила право на использование земли в течение 50 лет. Стоимость строительства завода Tesla Shanghai Gigafactory, по оценкам компании, составит около 2 млрд долларов.

В церемонии закладки строительства принял участие основатель Tesla Илон Маск. Tesla планирует завершить первый этап строительства этим летом и начать производство седанов Model 3 для китайского рынка в конце года. На серийный выпуск этой модели объемом около 3 тысяч машин в неделю завод должен перейти в следующем году. Также на этой фабрике может начаться выпуск кроссовера Model Y, пишет РБК.

Отметим, что китайский авторынок является вторым по объемам продаж для Tesla после рынка США. На прошлой неделе в компании сообщили, что планируют начать поставки Model 3 китайским клиентам в марте 2019 года.

Источник: Newsru.com

Фото: Flickr/Ian Kennedy