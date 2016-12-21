Культура |

До 27-го января возможно подать заявку на участие в бесплатных мастер-классах знаменитого пианиста Андрея Осокина, которые состоятся 25-го февраля.

Мастер-классы организованы для того, чтобы в общении с пианистом Андреем Осокиным молодые музыканты смогли повысить свой профессиональный уровень, почерпнуть вдохновение и набраться уверенности для своего музыкального и карьерного роста, а также получить опыт участия в мастер-классах и конкурсах в дальнейшем.

По окончании мастер-классов состоится беседа участников и слушателей с Андреем Осокиным, на которой всем слушателям и участникам будет предоставлена возможность задать интересующие их вопросы. В свою очередь вечером 25 февраля в Музыкальном доме Дайле состоится единственный в этом сезоне сольный концерт Андрея Осокина в Риге, на котором будет представлен первый студийный альбом пианиста - Dedication(Посвящение), который был записан в Варшаве в сотрудничестве с крупнейшей звукозаписывающей компанией Польши DUX Recording Producers.

На концерте будут исполнены произведения латышских композиторов - Язепа Витола, Вольфганга Дарзиньша и Артура Маската, а также фортепианные сочинения мировых классиков - Брамса, Равеля и Прокофьева. Каждый участник мастерклассов получит три пригласительных на концерт и сольный альбом Dedication с автографом.