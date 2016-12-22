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Скончался актер Вячеслав Шалевич, передает ТАСС со ссылкой на директора Театра им. Вахтангова Кирилла Крока.

Народный артист России ушел из жизни в Москве. По словам Крока, дата и место прощания будут известны позднее.

По данным СМИ, 1 декабря Шалевичу стало плохо на сцене театра. Ему вызвали «скорую», медики предложили госпитализацию, но артист отказался, и жена увезла его домой. Госпитализировали актера 3 декабря.

Шалевич известен по таким фильмам, как «Капитанская дочка», «Три тополя на Плющихе», «Семнадцать мгновений весны», «Портрет Дориана Грея», «Мастер и Маргарита».