Лев Данилкин в Риге: Ленин - ключевая фигура ХХ века (2)
Российский литературный критик Лев Данилкин решил изменить курс своей карьеры на писательскую деятельность. Об этом он рассказал в рамках творческой встречи, прошедшей в Риге 16 декабря.
Последние пять лет своей жизни он посвятил исследованию личности Владимира Ленина и в настоящий момент готовит к сдаче в печать в серии "Жизнь замечательных людей" объемный труд о жизни вождя пролетариата.
На прилавках магазинов эта книга появится в начале февраля 2017-го.
"Я лично полностью согласен с теми, кто считает, что Ленин был ключевой фигурой ХХ века. Человеком, который совершил самые крутые изменения в истории. Сверхзадачей моей книги было желание написать его окончательную биографию, которая объяснила бы обществу, что это был за странный тип и чем он руководствовался в своих поступках. Потому что с Лениным проблема состоит в том, что ни про одно другое существо, когда-либо жившее на земле, не было написано столько книг, сколько про Ленина. И после пяти лет изучения этого существа я понял, что если бы не было Ленина, на его месте оказался бы кто-то другой. Он был на самом деле такой силой, которую породила география. И я считаю очень странной идеей вынос тела Ленина из мавзолея. Все эти желания экзотических манипуляций с мертвым телом, мне кажется, относятся к разряду колдовства. Мол, когда мы перезахороним тело Ленина, Россия перестанет испытывать потрясения. Но в этом случае и украинцам стоит задуматься над тем, чтобы захоронить мумию доктора Пирогова. Действительно ли проблема в мумиях?", - сказал Данилкин.
Данилкин отметил, что 90-е годы, были для русской литературы пропащими, тогда как с началом 2000-х годов ситуация в корне стала меняться.
"В 90-е годы я стал вести книжную рубрику в московском глянцевом журнале "Афиша" и выстраивал эту рубрику так, чтобы ключевое место в ней занимал именно отечественный роман. И если в первые годы нового века мне было сложно найти какие-то тексты для рецензии, то через несколько лет я уже мог буквально всю рубрику составить из отечественных романов. И это количество качественных литературных текстов оказало влияние на тип критики, который принят сейчас в современном медиа-пространстве - словам в рецензии тесно, а мысли просторно. Потому что, если во времена Белинского русская литература ограничивалась выходом в год примерно семи-восьми романов, то рецензии на каждый из них могли насчитывать по сорок страниц. При Чуковском, когда выходило уже по 10-15 важных романов в год, рецензии стали еще более краткими, а я застал уже ту эпоху, когда в год стало выходить около 50-60 хороших романов", - сказал Данилкин.
Вместо ответа на вопрос о том, в ком из современных русских писателей Лев Данилкин видит будущих классиков, гость задал рижанам своеобразный вектор чтения на грядущий 2017-й год.
"В моем личном пантеоне однозначным фаворитом является Виктор Пелевин. Особенно его ранние рассказы и роман "Чапаев и пустота" - это тот случай, когда писателю удалось сформулировать то, что не удавалось сформулировать историкам. Могу предположить, что русским классиком станет Сорокин. Он большой писатель. И, безусловно, Захар Прилепин. Я бы также поставил некоторую сумму на то, что классиком станет Алексей Иванов. Он самый непредсказуемый современный писатель, который уже удивил нас романами "Географ глобус пропил" и "Сердце Пармы". У Иванова есть все шансы для того, чтобы как писателю пережить свое время. Я также должен назвать вам малоизвестное имя, которое мне представляется крайне значимым – это Владимир Борисович Микушевич. Он такой благообразный старец, эзотерик, уникальная фигура. Запомните его книгу – "Воскресенье в Третьем Риме". Это настоящий великий русский роман. В основе - жизнеописание выдуманного русского философа", - сказал Данилкин.
Отдельную часть своего выступления он посвятил "Незнайке на Луне" Николая Носова.
"Эта книга - абсолютный код ко всему. Это галерея русских характеров, каталог ситуаций, подлинная энциклопедия русской жизни, архетипов. Книга "Незнайка на Луне", написанная Носовым в 1954 году, в деталях описывает все, что мы знаем об устройстве современного капиталистического общества, начиная с работы рекламы и заканчивая устроением игр на бирже. Там есть все – и о роли литературы при капитализме. И про то, как капитализм физиологически меняет человека. Если вам нужно узнать что-нибудь про современное искусство, или про человеческие отношения, или про экстремальные обстоятельства, или про человеческую глупость - все там. Я не знаю, откуда это все знал Носов, который за свою жизнь ни разу не выезжал в капиталистические страны. Но он смог написать такое произведение. В 90-х годах, когда мы оказались практически на Луне, в мире капитализма, книга стала выглядеть не просто любопытной, а еще и пророческой. Носов оказался визионером, он умудрился детально описать мир, в который мы угодили уже после того, как он умер", - отметил Данилкин.
Данилкин приехал в Ригу по приглашению клуба "Культурная линия" и при поддержке радио Baltkom.
И мне интересно,кио тебя вообще пригласил?!?Твой максимум,это контролер,в оьщественном транспорте.Твой Ленин,бездарная,кортавая идиотина.За которую все делали,а он даже сказать правильно Народу не мог.Фигуры были куда более Колоритнее.Колчак,Керинский,наш Латышь,кто создал фактически понятие Финансовая Индустрия.
И это так на вскидку.
Во-вторых тупорылый ты,как ты можешь сравнивать Золотой Век Русской Литературы,когда почти каждое произведение было Шедевром признаным во всем Мире,с каким-то Детским писателем?!Ты типичный отморозок,которого нужно изолировать.
Критика Белинского уважали и боялись.Так как в то время,Ваш фуфел не прошел бы если бы не выдержал критики его.
И как вообще можно,сравнивать вещи несравнимые?!?
И вот еще тебе одна классика...Ты прочти,а то Вы признанных Мастеров не читаете,как я смотрю.
Вилис Лацис-Сын Рыбака