Культура |

Российский литературный критик Лев Данилкин решил изменить курс своей карьеры на писательскую деятельность. Об этом он рассказал в рамках творческой встречи, прошедшей в Риге 16 декабря.

Последние пять лет своей жизни он посвятил исследованию личности Владимира Ленина и в настоящий момент готовит к сдаче в печать в серии "Жизнь замечательных людей" объемный труд о жизни вождя пролетариата.

На прилавках магазинов эта книга появится в начале февраля 2017-го.

"Я лично полностью согласен с теми, кто считает, что Ленин был ключевой фигурой ХХ века. Человеком, который совершил самые крутые изменения в истории. Сверхзадачей моей книги было желание написать его окончательную биографию, которая объяснила бы обществу, что это был за странный тип и чем он руководствовался в своих поступках. Потому что с Лениным проблема состоит в том, что ни про одно другое существо, когда-либо жившее на земле, не было написано столько книг, сколько про Ленина. И после пяти лет изучения этого существа я понял, что если бы не было Ленина, на его месте оказался бы кто-то другой. Он был на самом деле такой силой, которую породила география. И я считаю очень странной идеей вынос тела Ленина из мавзолея. Все эти желания экзотических манипуляций с мертвым телом, мне кажется, относятся к разряду колдовства. Мол, когда мы перезахороним тело Ленина, Россия перестанет испытывать потрясения. Но в этом случае и украинцам стоит задуматься над тем, чтобы захоронить мумию доктора Пирогова. Действительно ли проблема в мумиях?", - сказал Данилкин.

Данилкин отметил, что 90-е годы, были для русской литературы пропащими, тогда как с началом 2000-х годов ситуация в корне стала меняться.

"В 90-е годы я стал вести книжную рубрику в московском глянцевом журнале "Афиша" и выстраивал эту рубрику так, чтобы ключевое место в ней занимал именно отечественный роман. И если в первые годы нового века мне было сложно найти какие-то тексты для рецензии, то через несколько лет я уже мог буквально всю рубрику составить из отечественных романов. И это количество качественных литературных текстов оказало влияние на тип критики, который принят сейчас в современном медиа-пространстве - словам в рецензии тесно, а мысли просторно. Потому что, если во времена Белинского русская литература ограничивалась выходом в год примерно семи-восьми романов, то рецензии на каждый из них могли насчитывать по сорок страниц. При Чуковском, когда выходило уже по 10-15 важных романов в год, рецензии стали еще более краткими, а я застал уже ту эпоху, когда в год стало выходить около 50-60 хороших романов", - сказал Данилкин.

Вместо ответа на вопрос о том, в ком из современных русских писателей Лев Данилкин видит будущих классиков, гость задал рижанам своеобразный вектор чтения на грядущий 2017-й год.

"В моем личном пантеоне однозначным фаворитом является Виктор Пелевин. Особенно его ранние рассказы и роман "Чапаев и пустота" - это тот случай, когда писателю удалось сформулировать то, что не удавалось сформулировать историкам. Могу предположить, что русским классиком станет Сорокин. Он большой писатель. И, безусловно, Захар Прилепин. Я бы также поставил некоторую сумму на то, что классиком станет Алексей Иванов. Он самый непредсказуемый современный писатель, который уже удивил нас романами "Географ глобус пропил" и "Сердце Пармы". У Иванова есть все шансы для того, чтобы как писателю пережить свое время. Я также должен назвать вам малоизвестное имя, которое мне представляется крайне значимым – это Владимир Борисович Микушевич. Он такой благообразный старец, эзотерик, уникальная фигура. Запомните его книгу – "Воскресенье в Третьем Риме". Это настоящий великий русский роман. В основе - жизнеописание выдуманного русского философа", - сказал Данилкин.

Отдельную часть своего выступления он посвятил "Незнайке на Луне" Николая Носова.

"Эта книга - абсолютный код ко всему. Это галерея русских характеров, каталог ситуаций, подлинная энциклопедия русской жизни, архетипов. Книга "Незнайка на Луне", написанная Носовым в 1954 году, в деталях описывает все, что мы знаем об устройстве современного капиталистического общества, начиная с работы рекламы и заканчивая устроением игр на бирже. Там есть все – и о роли литературы при капитализме. И про то, как капитализм физиологически меняет человека. Если вам нужно узнать что-нибудь про современное искусство, или про человеческие отношения, или про экстремальные обстоятельства, или про человеческую глупость - все там. Я не знаю, откуда это все знал Носов, который за свою жизнь ни разу не выезжал в капиталистические страны. Но он смог написать такое произведение. В 90-х годах, когда мы оказались практически на Луне, в мире капитализма, книга стала выглядеть не просто любопытной, а еще и пророческой. Носов оказался визионером, он умудрился детально описать мир, в который мы угодили уже после того, как он умер", - отметил Данилкин.

Данилкин приехал в Ригу по приглашению клуба "Культурная линия" и при поддержке радио Baltkom.