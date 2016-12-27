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Сериал «Ночной администратор» с Томом Хиддлстоном, Хью Лори и Оливией Колман назван лучшим телешоу 2016 года по версии Radio Times. Это экранизация романа Джона ле Карре, созданная «Би-би-си» и AMC.

Второе место отдано третьему сезону драмы «По долгу службы» о полицейской коррупции.

На третьей строчке – второй сезон полицейского триллера «Счастливая долина».

Единственная комедия в топ-10 – «Флибэг», которая занимает четвертую позицию. Пятое место досталось экранизации «Войны и мира» с Лили Джеймс, Джеймсом Нортоном и Полом Дано.

В первую десятку также попали «Пропавший без вести», «Корона», «Планета Земля — 2», «Сокровище нации» и «Лучший пекарь Британии».