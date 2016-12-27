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Известная французская актриса комедийного жанра Клод Жансак умерла в возрасте 89 лет, передает Europe 1.

Mort à 89 ans de Claude Gensac, connue notamment pour avoir été à l’écran l’épouse de Louis de Funès /agences pic.twitter.com/qyXkthluu8 — LesNews (@LesNews) 27 декабря 2016 г.

«Она снималась (в кино. — «Газета.Ru») до самого конца», — сказал сын актрисы, добавив, что она скончалась во сне в ночь на вторник.

Клод Жансак родилась 1 марта 1927 года во французском департаменте Уаза. Она дебютировала в кино и на телевидении в драматических ролях. Первым фильмом Жансак стала лента режиссера Саша Гитри «Жизнь порядочного человека» (1952). В 1952 году произошло знакомство Клод Жансак с Луи де Фюнесом, который сказал актрисе: «Я хочу, чтобы вы играли во всех моих фильмах, вы приносите мне успех». Артистка сыграла в десяти комедиях со знаменитым французским комиком, в которых преимущественно выступала в роли его жен.

фото: Twitter