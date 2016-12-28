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Малый зал "Дзинтари" 7 января в 19.00 приглашает на концертное представление Novecento с участием одного из самых известных латвийских пианистов Вестардса Шимкуса.

Представление, поставленное режиссером Дмитрием Петренко, основано на книге известного итальянского писателя и философа Алессандро Барикко "Novecento" ("Тысяча девятьсот").

В книге можно найти рассказ о судьбе необычного музыканта, который вырос на корабле и никогда с него не сходил на сушу. Музыкант играет на пианино так, как никто до него не делал этого. Люди со всего мира ищут возможность услышать этого гения фортепианной игры, но, чтобы послушать его игру, надо отправиться в путешествие через океан.

Роль музыканта-пианиста исполняет Вестардс Шимкус, а роль рассказчика в представлении на русском языке доверена актеру Рижского русского театра имени Михаила Чехова Максиму Буселу.

Билеты на концертное представление можно приобрести в сети Biļešu Paradīze.

Фото: Янис Дейнатс