Культура |

В начале 2017 года в репертуаре Рижского русского театра им. М. Чехова произойдет ряд изменений.

Из-за болезни артиста Бориса Щербакова гастрольный спектакль Театра Антона Чехова "Ничего не бойся, Барри!" переносится с 8 января на 3 февраля и с 10 января – на 4 февраля.

В связи с этим спектакль "Смешанные чувства" переносится с 3 и 4 февраля на 27 и 28 февраля соответственно.

Приобретенные билеты действительны. Их также можно сдать в установленном порядке: на январские спектакли "Ничего не бойся, Барри!" - до 17 января, а на спектакль "Смешанные чувства" 3 и 4 февраля – до 11 февраля.

8 и 10 января в Большом зале пройдут дополнительные показы спектакля "Любить". А 8 января в Малом зале состоится спектакль "Зима" вместо спектакля "Свидание хотя и состоялось, но…" (приобретенные билеты действительны; неиспользованные можно сдать до 15 января).

Рижский русский театр им. М. Чехова приносит извинения за возможные неудобства и ждет истинных поклонников драматического искусства в зрительном зале.