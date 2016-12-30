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В Великобритании знаменитый уличный художник Pegasus создал триптих в честь британского музыканта Джорджа Майкла.

Граффити находится в Шордиче, самом артистическом районе на востоке Лондона. Художник изобразил три разноцветных портрета Майкла, а рядом написал: Never gonna dance again («Никогда больше не буду танцевать»), – цитата из песни Careless Whisper.

На создание триптиха Pegasus потратил четыре часа, передает Газета.ru. По его словам, многие люди останавливались, когда он рисовал граффити. «Это получило отличную реакцию», – добавил художник.

Ранее сообщалось, что у британского певца Джорджа Майкла, скончавшегося 25 января 2016 года, осталось три неизданных альбома. Рабочие названия дисков – Trojan Souls, Extended Plaything и White Light.

54-летний певец скончался в своем загородном особняке, расположенном в деревне Горинг-он-Тэмз в графстве Оксфордшир.