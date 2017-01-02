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Первый эпизод четвертого сезона сериала «Шерлок» стал самым популярным у телезрителей Великобритании в новогоднюю ночь, пишет The Guardian.

Первую серию четвертого сезона посмотрели 8,1 млн зрителей. Это составило чуть менее трети (32,8%) зрительской аудитории.

Рождественское обращение королевы Англии Елизаветы II, для сравнения, собрало всего 7,7 млн просмотров.

Sherlock tops New Year’s Day TV ratings with 8.1m viewers https://t.co/4kwbSBMU8L — Guardian news (@guardiannews) January 2, 2017

Трансляция сериала стала второй по популярности в праздничном телеэфире в канун Нового года, уступив только тожественному обратному отсчету и показу фейерверком, который набрал 11,6 млн зрителей.

Предыдущий новогодний эпизод «Шерлока» «Безобразная невеста», который был показан в 2016 году, собрал 8,4 млн зрителей.