Новый "Шерлок" стал популярнее рождественского обращения Елизаветы II (1)

фото

Культура | 2 января 2017 года, 19:34

Первый эпизод четвертого сезона сериала «Шерлок» стал самым популярным у телезрителей Великобритании в новогоднюю ночь, пишет The Guardian.

Первую серию четвертого сезона посмотрели 8,1 млн зрителей. Это составило чуть менее трети (32,8%) зрительской аудитории.

Рождественское обращение королевы Англии Елизаветы II, для сравнения, собрало всего 7,7 млн просмотров.

Трансляция сериала стала второй по популярности в праздничном телеэфире в канун Нового года, уступив только тожественному обратному отсчету и показу фейерверком, который набрал 11,6 млн зрителей.

Предыдущий новогодний эпизод «Шерлока» «Безобразная невеста», который был показан в 2016 году, собрал 8,4 млн зрителей.

Источник: Газета.ru
Комментарии 1
Лёлик4 часа назад
Редкостная мура , как они её смотрят...
3
Ответить