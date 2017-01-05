Назван самый скачиваемый фильм года (1)

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Культура | 5 января 2017 года, 20:20

Фильм «Дэдпул» с Райаном Рейнольдсом в главной роли стал самой скачиваемой картиной с пиратских сайтов в 2016 году, сообщает издание Time.

На втором и третьем местах расположились ленты «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости и «Первый мститель: Противостояние», соответственно.

Отмечается, что в топ-5 рейтинга также попал фильм «Звездные войны: Пробуждение силы», который в минувшем году стал пятикратным номинантом на премию «Оскар».

Источник: Газета.ru
Комментарии 1
Понятно. Инфантилизм налицо. 20 часов назад
Супергерой, человек-мышь и мститель на всех трех местах! Мультяшки для взрослых. Вернее, для "взрослых".
И они собрались воевать с Россией.
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