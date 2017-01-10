Культура |

По результатам голосования читателей портала Mixnews был определен лучший российский фильм 2016 года. Им стал фильм-катастрофа Николая Лебедева "Экипаж" с Данилой Козловским и Владимиром Машковым в главных ролях. История молодого летчика, оказавшегося за штурвалом самолета, вывозящего людей из эпицентра природной катастрофы стала главным хитом российского проката, а у нас в Латвии фильм посмотрели почти 12 тысяч зрителей.

На втором месте со значительным отрывом -- провокационный фильм Кирилла Серебренникова "Ученик", затрагивающий проблемы религиозного фанатизма.

С небольшим отставанием (17,17%) третью строчку занимает драматический триллер "Коллектор" с Константином Хабенским в главной роли. Практически моноспектакль, снятый за 84 часа с минимальным бюджетом, "Коллектор" получил 2 премии фестиваля "Кинотавр" и был восторженно принят критиками.

Четвертое место у "Ледокола" - приключенческой драмы Николая Хомерики о жизни советских полярников, собравшей практически всех звезд современного российского кино, среди которых Петр Федоров, Сергей Пуспекалис, Анна Михалкова, Виталий Хаев и многие другие.

И замыкает топ-5 лучших российских фильмов года лента "Дуэлянт". Главный герой фильма - профессиональный дуэлянт, который зарабатывает на жизнь, участвуя в поединках за других людей.