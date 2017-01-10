Топ-5 лучших российских фильмов 2016 года по версии читателей Mixnews (3)

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Культура | 10 января 2017 года, 08:17

По результатам голосования читателей портала Mixnews был определен лучший российский фильм 2016 года. Им стал фильм-катастрофа Николая Лебедева "Экипаж" с Данилой Козловским и Владимиром Машковым в главных ролях. История молодого летчика, оказавшегося за штурвалом самолета, вывозящего людей из эпицентра природной катастрофы стала главным хитом российского проката, а у нас в Латвии фильм посмотрели почти 12 тысяч зрителей.

На втором месте со значительным отрывом -- провокационный фильм Кирилла Серебренникова "Ученик", затрагивающий проблемы религиозного фанатизма.

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С небольшим отставанием (17,17%) третью строчку занимает драматический триллер "Коллектор" с Константином Хабенским в главной роли. Практически моноспектакль, снятый за 84 часа с минимальным бюджетом, "Коллектор" получил 2 премии фестиваля "Кинотавр" и был восторженно принят критиками.

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Четвертое место у "Ледокола" - приключенческой драмы Николая Хомерики о жизни советских полярников, собравшей практически всех звезд современного российского кино, среди которых Петр Федоров, Сергей Пуспекалис, Анна Михалкова, Виталий Хаев и многие другие.

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И замыкает топ-5 лучших российских фильмов года лента "Дуэлянт". Главный герой фильма - профессиональный дуэлянт, который зарабатывает на жизнь, участвуя в поединках за других людей.

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Комментарии 3
леший 5 часов назад
МИКСы совсем уже заврались----лучшие фильмы, книги и т.д. и т.п. по версии??? читателей??? MIXNEWS----Алло гараж!!!----ВЫ кому лапшу вешаете?----для начала нужно вообще-то проводить опрос, а не печать уже готовые результаты====вот так и проводятся у нас в сране всяческие опросы населения----народ потом узнаёт, что ОН думает от таких вот лже-опросов
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алло гараж 5 часов назад
леший, сюда бы посмотрел для начала http://www.mixnews.lv/ru/summary/
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кот3 часа назад
Не смотрел,но думаю все фильмы говно!.....хи хи.
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