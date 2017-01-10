Культура |

По результатам голосования читателей портала Mixnews был определен лучший концерт 2016 года.

Первое место читатели отдали концерту питерской группы "Ленинград". На концерте, конечно, был исполнен главный хит прошлого года "Экспонат".

Второе место - у концерта британской рок-группы Muse, которая прошлым летом выступила с шоу в Arēna Rīga. Концерт прошел на сцене в 360 градусов в середине зала.

Третье место читатели Mixnews отдали выступлению "великого и ужасного" Оззи Осборна с группой Black Sabbath, которые приехали в Риге с концертной программой The End.

На четвертое место читатели поставили концерт группы "Бригада С" под руководством энергичного и вечно молодого Гарика Сукачева, которые выступили в Arēna Rīga 7 октября.

Пятое место занял единственный странах Балтии концерт британской рок-группы Placebo. 22 октября они выступили в Риге в рамках специального концертного турне 20 years of Placebo.