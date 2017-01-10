Культура |

По итогам голосования читателей портала Mixnews лучшим российским сериалом 2016 года признан второй сезон сериала "Мажор", рассказывающий о дальнейших приключениях сына олигарха, который успевает и в полиции работать, и состоянием погибшего отца управлять.

На втором месте -- сериал "Отель Элеон", продолжение культовой "Кухни".

Третье место -- у комедийного сериала "Полицейский с Рублевки".

На четвертой позиции -- сериал "Шакал", продолжение расследований майора Черкасова, роль которого блистательно играет актер Андрей Смоляков.

И замыкает топ-5 российских сериалов года "Черная кошка" -- еще один рассказ о знаменитой банде из культового советского фильма "Место встречи изменить нельзя".