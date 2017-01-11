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В Рижском зоопарке продолжается традиционная акция вечерних прогулок "Зимние ночи".

До 29 января в Рижском зоопарке в вечерние часы можно насладиться особым предложением – Зимними ночами. В ночное время суток животные ведут себя иначе, чем днем. Через весь зоопарк слышно ослиное "ржание", вечерние концерты устраивают и Японские макаки, в полутьме прямо у стеклянной перегородки из ниоткуда появляется тигр, или неожиданно с ветки сосны на дорогу выпрыгнет павлин.

Главное, оставить спешку и стресс за воротами зоосада, а в нем – в тишине и спокойствии – наслаждаться природой. Все дорожки и вольеры имеют подсветку, снег выпал, температура ниже нуля, в центре зоосада горит костер – самое время для вечерней прогулки! Тому способствует и особая цена для вечерних посетителей. С 16:00 до 19:00 входной билет стоит только 2,00 €. В свою очередь гулять по ночному зоопарку можно до 21:00.

Что необходимо, так это одеться по погодным условиям. А еще спланировать маршрут так, чтобы чередовать уличные экспозиции и просмотр животных внутри помещений, где можно погреться.