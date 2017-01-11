Топ-5 культурных событий года в Латвии по версии читателей Mixnews
Культура | 11 января 2017 года, 19:20
По итогам читательского голосования на портале Mixnews распределились места в топе-5 культурных событий в Латвии в 2016 году.
На первом месте с большим отрывов от остальных номинантов (66, 67% голосов) -- открытие после реставрации Национального художественного музея.
На втором месте -- традиционный фестиваль "Staro Rīga".
Третья позиция -- у выставки "Лев Бакст и его время", прошедшей в Рижской бирже.
На четвертом месте -- концерт открытия курортного сезона в Юрмале с участием Лаймы Вайкуле.
Замыкает топ-5 культурных событий 2016 года в стране Рижский международный кинофестиваль.