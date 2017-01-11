Портал Deadline сообщил, что третий сезон культового сериала Дэвида Линча "Твин Пикс" стартует 21 мая на канале Showtime. Также создатели шоу сообщили, что в нём будет 18 часовых серий.

Линч продолжает дразнить поклонников загадочными кадрами и тизерами: так, недавно вышел небольшой ролик, в котором сам режиссёр в роли агента ФБР Гордона Коула сидит и ест пончик.

Известно, что в новых сериях "Твин Пикса" снялись и звёзды первых двух сезонов: Кайл Маклахлен, Дэвид Духовны, Шерил Ли, Дэвид Патрик Келли и Шерилин Фенн, — а также другие известные актёры, в том числе Моника Беллуччи, Майкл Сера, Тим Рот, Наоми Уоттс, Джим Белуши, Аманда Сайфрид и Эшли Джадд.

Напомним, что премьера сериала "Твин Пикс" состоялась в 1990. В 1992 году Линч создал приквел "Твин Пикс: Сквозь огонь", однако в прокате картина полностью провалилась. Несмотря на это, поклонники легендарного режиссера с нетерпением ждут третьего сезона.

Источник: wonderzine.com