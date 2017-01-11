Объявлена дата премьеры нового сезона сериала "Твин Пикс"

Портал Deadline сообщил, что третий сезон культового сериала Дэвида Линча "Твин Пикс" стартует 21 мая на канале Showtime. Также создатели шоу сообщили, что в нём будет 18 часовых серий.

Линч продолжает дразнить поклонников загадочными кадрами и тизерами: так, недавно вышел небольшой ролик, в котором сам режиссёр в роли агента ФБР Гордона Коула сидит и ест пончик.

Известно, что в новых сериях "Твин Пикса" снялись и звёзды первых двух сезонов: Кайл Маклахлен, Дэвид Духовны, Шерил Ли, Дэвид Патрик Келли и Шерилин Фенн, — а также другие известные актёры, в том числе Моника Беллуччи, Майкл Сера, Тим Рот, Наоми Уоттс, Джим Белуши, Аманда Сайфрид и Эшли Джадд.

Напомним, что премьера сериала "Твин Пикс" состоялась в 1990. В 1992 году Линч создал приквел "Твин Пикс: Сквозь огонь", однако в прокате картина полностью провалилась. Несмотря на это, поклонники легендарного режиссера с нетерпением ждут третьего сезона.

Источник: wonderzine.com

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