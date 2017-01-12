Доход от виниловых пластинок может достичь миллиарда долларов (6)
Продажи виниловых пластинок продолжат расти и достигнут пика в 2017 году. Такой прогноз консалтинговой компании Deloitte в среду, 11 января, представило издание Financial Times.
По данным Deloitte, наступивший год станет седьмым по счету, когда доходы рынка винила будут увеличиваться в темпе, измеряемом двузначными числами. В 2017-м от продаж пластинок ожидаются прибыли в размере от 800 до 900 миллионов долларов.
По словам аналитиков, у сектора есть шансы достичь отметки в миллиард долларов — впервые с 1980-х годов.
«Это не возрождение, а временная вспышка», — считает представитель Deloitte Пол Ли.
Как заявляют эксперты, рост продаж вызван вернувшейся модой на винил среди меломанов.
В марте 2016-го сообщалось, что выручка от продаж винила превысила доходы музыкальных интернет-сервисов. В Великобритании в ушедшем году продажи пластинок достигли высшей точки за 25 лет.
Напомним, латвийская компания Mango Vinyl Press в Цесисе планирует открыть завод по производству музыкальных пластинок.
Первые пластинки планируется отпечатать во второй половине года, рассказала представитель компании Сабине Брице.
"Производство виниловых пластинок - очень тонкий процесс, сродни искусству, и для нас важно выпускать качественный товар", - сказала она.
Главными рынками сбыта будут ЕС и США, где спрос значительно превышает предложение качественных пластинок. К производству пластинок привлечены специалисты бывшей фабрики "Мелодия".
"Заводы уже не справляются с объемом заказов, образовались огромные очереди. Открываются новые заводы. Только что появилась фабрика в Тарту (Эстония), куда уже стоит очередь", - отметил музыкальный обозреватель, коллекционер музыкальных пластинок Улдис Рудакс.