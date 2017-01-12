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По итогам читательского голосования на портале Mixnews распределились места в топе-5 лучших зарубежных сериалов 2016 года.

Лучшим сериалом года была признана киносага "Игра престолов", шестой сезон которой стартовал в апреле 2016-го. Также на радость поклонникам сериала в минувшем году было принято решение о продлении его не только на седьмой, но и на восьмой сезон.

На втором месте -- сериал "Люцифер", премьера которого состоялась 25 января 2016 года. История о короле демонов, ставшем полицейским в Лос-Анджелесе, будет продолжаться, несмотря на петиции религиозных организаций, протестующих против того, что Дьявол в фильме "изображен хорошим человеком".

Третье и четвертое место с одинаковым количеством голосов (17, 14%) разделили сериалы "Молодой папа" и "Форс-мажоры". Наших читателей впечатлила и история самого молодого главы католической церкви (в исполнении блистательного актера Джуда Лоу), и очередные сезоны сериала про обаятельных и ловких юристов. Кстати, "Форс-мажоры" продлены на седьмой сезон, а "Молодой папа" -- на второй.

Замыкает топ-5 лучших зарубежных сериалов 2016 года "Мир Дикого Запада" -- фанастический сериал, действие которого происходит в футуристическом парке аттракционов "Западный мир", населённом андроидами. В ноябре 2016-го стало известно о продлении сериала на второй сезон.