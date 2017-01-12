Культура |

16 марта в Риге будет представлено уникальное шоу VIVALDIANNO, посвященное гению причудливой эпохи барокко, итальянского композитора Антонио Вивальди.

В концертном зале Arēna Rīga зрителям предоставится возможность в одном представлении насладиться музыкой 17 века ( в том числе, и в современной обработке), 3D-видео, анимационными эффектами и экспрессивными танцами, иллюстрирующими захватывающие истории из жизни виртуозного музыканта.

Автор текстов и продюсер шоу VIVALDIANNO – Михал Дворак (Чехия), обладатель множества международных наград. Солистом шоу является чешский скрипач Ярослав Свецены, ставший первым чешским мастером скрипки, заключившим контракт с Sony Classical.

Стиль визуальной концепции шоу создан Косуке Сугимото, известным японским художником, мультипликатором и режиссером в одном лице.

Премьера шоу состоялась в июне 2016 года состоялась премьера VIVALDIANNO в Праге, и вызвало такой интерес, что билеты на большинство показов постановки в Европе раскупались практически мгновенно.

Билеты на шоу можно приобрести в сети Biļešu Serviss.