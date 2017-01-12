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По итогам читательского голосования на портале Mixnews определилась лучшая актриса 2016 года.

Ею стала Мэрил Стрип, блистательно сыгравшая главную роль в фильме "Флоренс Фостер Дженкинс" и, кстати, в самом начале 2017-го получившая за нее "Золотой глобус".

На втором месте -- австралийская актриса Марго Робби, в 2016-м сыгравшая в фильмах "Тарзан. Легенда", "Репортерша" и "Отряд самоубийц".

Третья позиция -- у Эммы Стоун, только что получившей "Золотой глобус" за лучшую женскую роль в комедии/мюзикле (фильм "Ла-Ла Ленд").

На четвертом месте -- Эми Адамс, снявшаяся в минувшем году и нашумевшем фантастическом фильме "Прибытие", и в интеллектуальном фильме модельера Тома Форда "Под покровом ночи".

Замыкает топ-5 лучших актрис 2016 года Эмили Блант, в минувшем году запомнившаяся зрителям по главной роли в фильме "Девушка в поезде".