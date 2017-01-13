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По итогам читательского голосования на портале Mixnews распределились места в топе-5 лучших мультфильмов 2016 года.

Победу одержал мультфильм "Зверополис" -- точное отражение жизни современного мегаполиса, только на "звериный" лад.

На втором месте -- мультик "Тайная жизнь животных", трогательно рассказывающий о том, чем занимаются наши братья меньшие, пока нас нет дома.

Третья позиция -- у мультика "Тролли" про приключения симпатичной Розочки и самого мрачного тролля на свете по имени Цветан.

На четвертом месте -- мультик "Моана", главной героиней которого является бесстрашная полинезийская принцесса.

Замыкает топ-5 лучших мультфильмов года "Кубо" про поиски наследником легендарного рода самураев доспехов своего отца.