Итоги 2016 от Mixnews: мультфильм года
Культура | 13 января 2017 года, 07:45
По итогам читательского голосования на портале Mixnews распределились места в топе-5 лучших мультфильмов 2016 года.
Победу одержал мультфильм "Зверополис" -- точное отражение жизни современного мегаполиса, только на "звериный" лад.
На втором месте -- мультик "Тайная жизнь животных", трогательно рассказывающий о том, чем занимаются наши братья меньшие, пока нас нет дома.
Третья позиция -- у мультика "Тролли" про приключения симпатичной Розочки и самого мрачного тролля на свете по имени Цветан.
На четвертом месте -- мультик "Моана", главной героиней которого является бесстрашная полинезийская принцесса.
Замыкает топ-5 лучших мультфильмов года "Кубо" про поиски наследником легендарного рода самураев доспехов своего отца.