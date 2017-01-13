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По итогам читательского голосования на портале Mixnews распределились места в топе-5 зарубежных мини-сериалов года.

Лидером топа стал британский мини-сериал "Война и мир". Вопреки опасениям многих, шестисерийная адаптация романа Льва Толстого оказалась очень даже неплохой.

На втором месте -- мини-сериал "Ночной администратор", поставленный по одноименному роману Джона ле Карре. Шпионская история с Томом Хиддлстоном и Хью Лори в главных ролях понравилась многим телезрителям.

Третье место -- у американского мини-сериала "11.22.63", снятого по мотивам научно-фантастического романа Стивена Кинга. Главный герой сериала получает возможность совершить путешествие назад во времени и попытаться предотвратить убийство Кеннеди.

На четвертой позиции -- британо-американский восьмисерийный сериал "Однажды ночью" о попавшем в тюрьму пакистанском студенте и его адвокате.

Замыкает топ-5 лучших мини-сериалов года "Кризис в шести сценах" -- первая попытка известного режиссера Вуди Аллена снять что-то специально для телевидения.