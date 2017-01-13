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Издание Bachtrack с 2008 года ведет статистику концертов классической музыки, оперы и танцевальных представлений. За прошедший год специалисты зафиксировали 32 тысячи мероприятий классической музыки, что на 5 тысяч больше, чем годом ранее.

Латвийцев может порадовать то, что в статистике оказались и латышские имена, пишет Latvijas Avīze. Так, например, второе место в десятке наиболее востребованных скрипачей заняла Байба Скриде. Она уступила лишь греческому музыканту Леонидасу Ковакосу. Девятым по востребованности дирижером оказался Андрис Нелсонс, который в прошлом году получил премию "Грэмми".

Композитором, чьи произведения звучали чаще всего, признан Людвиг ван Бетховен - зафиксировано 3341 концерт, на котором звучала его музыка, больше всего - 5-я симфония. Из живых композиторов чаще всего звучал эстонец Арво Пярт, он обогнал как Стивена Райха, так и Филипа Гласса. В балете уже на протяжении многих лет лидирует "Щелкунчик" Чайковского - он прозвучал 446 раз.