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По итогам читательского голосования на портале Mixnews распределились места в топе-5 лучших книг 2016 года.

На первом месте -- роман Джоан Роулинг, Джека Торна и Джона Тиффани "Гарри Поттер и Проклятое дитя", восьмая часть саги о волшебнике из Хогвартса.

Второе место -- у сборника рассказов Харуки Мураками "Мужчины без женщин".

На третьей позиции -- биографическая трагедия-буфф в шести действиях Дмитрия Быкова "Тринадцатый апостол. Маяковский".

Четвертое место -- у детективного романа Полы Хокинс "Девушка в поезде".

Замыкает топ-5 лучших книг 2016 года исторический роман Алексея Иванова "Тобол. Много званых".