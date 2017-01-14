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По итогам читательского голосования на портале Mixnews распределились места в топе-5 лучших блокбастеров 2016 года.

На первом месте -- поставленный по книге Джоан Роулинг фильм "Фантастические твари и где они обитают".

Вторая позиция -- у спин-оффа знаменитой киносаги "Звездные войны: Изгой".

На третьем месте -- супергеройский боевик с элементами комедии "Отряд самоубийц".

Четвертое место -- у комедийного фантастического боевика "Дэдпул".

Замыкает топ-5 лучших блокбастеров года боевик "Доктор Стрэндж", главную роль в котором сыграл Бенедикт Камбербэтч.