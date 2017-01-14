Итоги 2016 от Mixnews: блокбастер года
Культура | 14 января 2017 года, 20:05
По итогам читательского голосования на портале Mixnews распределились места в топе-5 лучших блокбастеров 2016 года.
На первом месте -- поставленный по книге Джоан Роулинг фильм "Фантастические твари и где они обитают".
Вторая позиция -- у спин-оффа знаменитой киносаги "Звездные войны: Изгой".
На третьем месте -- супергеройский боевик с элементами комедии "Отряд самоубийц".
Четвертое место -- у комедийного фантастического боевика "Дэдпул".
Замыкает топ-5 лучших блокбастеров года боевик "Доктор Стрэндж", главную роль в котором сыграл Бенедикт Камбербэтч.