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По итогам читательского голосования на портале Mixnews распределились места в топе-5 лучших актеров 2016 года.

На первом месте -- звезда сериала "Шерлок" Бенедикт Камбербэтч, в минувшем году сыгравший главную роль в блокбастере "Доктор Стрэндж".

Второе место -- у Райана Рейнольдса, звезды прошлогоднего фантастического боевика "Дэдпул".

Третья позиция -- у Роберта Дауни-младшего, отметившегося в свежем супергеройском боевике "Капитан Америка".

На четвертом месте -- Райан Гослинг, в начале этого года получивший "Золотой глобус" за лучшую мужскую роль в мюзикле "Ла-Ла Ленд".

Замыкает топ-5 лучших актеров года Том Хиддлстон, в 2016-м сыгравший одну из главных ролей в мини-сериале "Ночной админстратор" и получивший за нее "Золотой глобус".