Культура |

В сеть досрочно попала финальная серия четвертого сезона сериала "Шерлок", передает DTF.

Сообщается, что файл с серией попал в сеть в официальном дубляже Первого канала. На данном телеканале должна была состояться мировая премьера эпизода, что означает, что российские интернет-пользователи смогут увидеть его раньше телезрителей со всего мира.

"Утечка могла состояться из онлайн-сервиса Первого канала, где серии появляются сразу после выхода в эфир", — сообщает портал.

Премьера третьего эпизода четвертого сезона была запланирована в ночь на 16 января.