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По итогам читательского голосования на портале Mixnews распределились места в топе-5 худших фильмов 2016 года.

Самой провальной лентой минувшего года наши читатели признали комедию "Охотники за привидениями".

Второе место в топе -- у ленты "Бэтмен против Супермена".

Третью, четвертую и пятую позицию в топе с одинаковым количеством голосов (16, 67%) разделили фильмы "Черепашки-ниндзя 2", "День независимости: Возрождение" и комедия с Робертом Де Ниро "Дедушка легкого поведения".

Фото: kinopoisk.ru