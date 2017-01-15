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По итогам читательского голосования на портале Mixnews распределились места в топе-5 лучших зарубежных исполнителей 2016 года.

Первое место наши читатели отдали певице Бейонсе, в прошлом году выпустившей шестой студийный и второй визуальный альбом "Lemonade".

На второй позиции -- рэпер The Weeknd, в сентябре 2016 года выпустивший сингл Starboy и анонсировавший свой третий студийный альбом с аналогичным названием.

Третье место -- у певицы Арианы Гранде, в марте минувшего года выпустившей успешный сингл "Dangerous Woman", совпадающий по названию с мировым туром певицы.

На четвертом месте (с отставанием от Арианы Гранде лишь на одну сотую балла) -- шотландский певец и исполнитель Келвин Харрис.

Замыкает топ-5 лучших исполнителей года -- скандально известный канадский певец Джастин Бибер.