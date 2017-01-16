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По итогам читательского голосования на портале Mixnews распределились места в топе-5 лучших российских исполнителей 2016 года.

Первое место с большим отрывом от других номинантов (51, 26% голосов) заняла группа "Ленинград", в прошлом году порадовавшая всех синглами и клипами "Экспонат", "В Питере -- пить", "Сиськи" и "Очки Собчак".

На второй позиции -- певица Полина Гагарина, в 2016-м выпустившая третий студийный альбом "9".

Третье место -- у рэпера Басты, который в 2016-м выпустил альбом "Баста 5" и поссорился с рэпером Децлом, обозвав его "лохматым чмо".

На четвертом месте -- рэпер Мот (Mot.), в 2016-м выпустивший четвёртый студийный альбом "Наизнанку".

Замыкает топ-5 лучших российских исполнителей года экс-солистка группы "Серебро" Елена Темникова, в прошлом году выпустившая дебютный сольный мини-альбом TEMNIKOVA I.

Фото: социальные сети