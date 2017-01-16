Итоги 2016 от Mixnews: лучший российский исполнитель (3)

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Культура | 16 января 2017 года, 08:20

По итогам читательского голосования на портале Mixnews распределились места в топе-5 лучших российских исполнителей 2016 года.

Первое место с большим отрывом от других номинантов (51, 26% голосов) заняла группа "Ленинград", в прошлом году порадовавшая всех синглами и клипами "Экспонат", "В Питере -- пить", "Сиськи" и "Очки Собчак".

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На второй позиции -- певица Полина Гагарина, в 2016-м выпустившая третий студийный альбом "9".

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Третье место -- у рэпера Басты, который в 2016-м выпустил альбом "Баста 5" и поссорился с рэпером Децлом, обозвав его "лохматым чмо".

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На четвертом месте -- рэпер Мот (Mot.), в 2016-м выпустивший четвёртый студийный альбом "Наизнанку".

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Замыкает топ-5 лучших российских исполнителей года экс-солистка группы "Серебро" Елена Темникова, в прошлом году выпустившая дебютный сольный мини-альбом TEMNIKOVA I.

Фото: социальные сети

Комментарии 3
Очевидец1 час назад
Для Крика!
Ну ты и #сказочныйдолбоёб!
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Крик2 часа назад
Всё не плохо, кроме Шнура, он меня своим матерным эпотажем ещё в конце 90-х задолбал, от нигеров в исполнении своих кабачковых испражнений почьти не отличается.
Есть люди кому и Пушкин в стихах с матом в самый раз, деградация определённого слоя в обществе набирает обороты. Шнур не просто так пришёл после провала его в 90-х,,его целеноправленно достали и запустили как единственного музыканта паразита, который сыграет на ваших недостатках, вы же сами ещё за них и заплатите.
4
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Крик1 час назад
Петушня, с не знакомыми людьми выбирай выражения и следи за насестом.
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