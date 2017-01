Культура |

В официальном твиттере британского сериала "Шерлок" появилась запись с призывом не распространять слитый в сеть финальный эпизод четвертого сезона на русском языке.

"Мы в курсе, что третий эпизод "Шерлока" был нелегально загружен в интернет. Если вы где-нибудь увидите его, пожалуйста, никак ее не распространяйте", — говорится в сообщении.

Похожее сообщение появилось и в твиттере продюсера "Шерлока" Сью Вертью. В своей записи она отметила, что российская версия серии под названием "Последнее дело" была нелегально загружена.

"Пожалуйста, не распространяйте ее. Вы так хорошо обходились без спойлеров. Почти получилось", — добавила Вертью.

We are aware that #Sherlock episode 3 has been uploaded illegally online. If you come across it, please do not share it. #KeepMeSpoilerFree