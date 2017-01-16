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По итогам читательского голосования на портале Mixnews распределились места в топе-5 лучших спектаклей 2016 года в Латвии.

На первом месте -- постановка "Она в отсутствии любви и смерти" Арт-платформы STADIA. Спектакль в постановке Андрея Гаркави и Татьяны Черковской весь минувший год собирал восторженные отзывы в соцсетях.

Второе место -- у спектакля "Любить" Рижского русского театра им. М. Чехова, поставленного российским режиссером и хореографом Аллой Сигаловой по пьесе Виктории Токаревой. Костюмы к спектаклю из свой коллекции подбирал историк моды Александр Васильев.

На третьей позиции -- постановка "Медея" Рижского русского театра им. М. Чехова. Режиссер, художник и автор музыки в спектаклю - Владислав Наставшев.

Четвертое место у оперы "Фауст", поставленной в ЛНО режиссером Айком Карапетяном. Премьера спектакля состоялась в сентябре 2016-го.

Замыкает топ-5 лучших спектаклей 2016 года в Латвии балет "Пер Гюнт" (ЛНО), хореографом и автором концепции которого стал один из самых популярных современных балетмейстеров Эдвард Клюг.

Фото: Айгарс Алтенбергс/adme.lv, opera.lv, пресс-фото