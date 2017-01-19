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Бразильская певица, солистка группы Kaoma Лоалва Браз найдена мертвой в Сакуареме, штат Рио-де-Жанейро. Об этом в четверг, 19 января, сообщает портал UOL.

По информации издания, обгоревший труп певицы был обнаружен в ее машине. Правоохранительные органы рассматривают версию убийства.

По информации правоохранительных органов, в доме певицы незадолго до ее гибели были замечены двое неизвестных, сообщает интернет-портал UOL. Информация о смерти была подтверждена пресс-службой местной гражданской полиции.

По данным пожарной охраны, команда огнеборцев была вызвана на место происшествия в 6 часов утра. Приехав на вызов, они потушили возгорание в автомобиле Honda Civic, где на заднем сидении нашли полностью обгоревшее тело певицы.

Перед этим в 03:50 ту же пожарную команду вызывали, чтобы потушить возгорание в мансарде отеля. Местная полиция расследует, были ли связаны между собой эти два инцидента.

Лоалва Браз родилась в 1953 году в Рио-де-Жанейро. Всемирную известность она получила после того, как переехала во Францию. Там Браз стала солисткой франко-бразильской поп-группы Kaoma. В 1989 году коллектив записал песню "Ламбада", которая заняла первые строчки в хит-парадах многих стран.

В последние годы певица проживала в Рио-де-Жанейро. Она владела небольшой гостиницей на побережье штата.