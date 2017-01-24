Культура |

2 февраля в 19.00 в концертном зале "Спикери" состоится встреча с известной русской писательницей Татьяной Толстой.

Татьяна Никитична - внучка Алексея Николаевича Толстого, лауреат литературной премии "Триумф" (2001) и телевизионной премии "ТЭФИ" (2003). Произведения Толстой, в том числе сборники рассказов "Любишь — не любишь", "Река Оккервиль", "День", "Ночь", "Изюм", "Круг", "Белые стены", переведены на многие языки мира.

Многие также знают Толстую как ведущую телепередачи "Школа злословия" и автора блистательных очерков в ЖЖ и Facebook.

В Риге Татьяна Толстая расскажет о своей семье и жизни в Америке, прочтет фрагменты своих произведений, а затем ответит на вопросы зрителей.

Билеты можно приобрести на сайте Biļešu Serviss.

Фото: Татьяна Н. Толстая/Facebook