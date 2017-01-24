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Мюзикл «Ла-Ла Ленд» стал лидером по числу номинаций на премию «Оскар»: картина представлена в 13 категориях, причем дважды — за лучшую песню. Номинантов объявили в Лос-Анджелесе, трансляция доступна на сайте oscar.com.

Фильм «Ла-Ла Ленд» Дэмьена Шазелла сравнялся с рекордом «Титаника» по числу номинаций на американскую кинопремию «Оскар». Американская академия киноискусств сообщила, что «Ла-Ла Ленд» претендует на 14 наград, среди которых «Лучший фильм» и «Лучший режиссёр». Исполнители главных ролей Эмма Стоун и Райан Гослинг поборются за звание лучших актёров года.

Кроме того, картина может получить премии за операторскую работу, монтаж, оригинальную музыку, оригинальную песню и оригинальный сценарий.

Ранее «Ла-Ла Ленд» стал рекордсменом «Золотого глобуса».

За статуэтку в категории «Лучший фильм» мюзикл Дэмиена Шазелла поборется с такими картинами, как «Прибытие» Дени Вильнева, «Ограды» Дензела Вашингтона, «По соображениям совести» Мела Гибсона, «Скрытые фигуры» Теодора Мелфи, «Любой ценой» Дэвида Маккензи, «Лев» Гарта Дэвиса, «Манчестер у моря» Кеннета Лонргана и «Лунный свет» Барри Дженкинса.

В номинации «Лучшая актриса» Эмма Стоун, исполнительница главной роли у Шазелла, сразится с Мэрил Стрип, Изабель Юппер, Рут Неггой, Эми Адамс и Натали Портман.

Церемония награждения пройдет в Лос-Анджелесе 26 февраля.

Премию Американской академии кинематографических искусств и наук, с 1940-х годов известную как «Оскар», учредили в 1929 году и традиционно вручают деятелям киноискусства за их вклад в создание фильмов. Церемония награждения проводится ежегодно в Лос-Анджелесе.