Культура |

Юному кандидату на участие в конкурсе "Евровидение" от Латвии Людвигу Калманису из Талси всего 16 лет, однако многие музыкальные эксперты уже называют его одним из наиболее перспективных артистов, пишет Latvijas Avīze.

У музыканта, выступающего под именем The Ludvig, пока записана только одна песня "I’m In Love With You", при этом за две недели она набрала на Youtube более 60 тысяч просмотров.

13 января Латвийское телевидение анонсировало имена всех участников национального отбора на "Евровидение" "Supernova 2017".

В проекте "Supernova 2017" будут выступать 22 участника и только один из них получит право представить Латвию на "Евровидении" в Киеве.

Телекомпания получила рекордные 168 песен и 86 артистов, желающие принять участие в отборе.