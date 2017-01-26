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Королевская почта Британии представила дизайн марок в честь умершего год назад мультижанрового музыканта Дэвида Боуи. На новой серии почтовых знаков, подготовленных к выпуску в марте, будут изображены обложки альбомов артиста-"хамелеона".

Всего будет 10 новых марок. Помимо альбомных обложек Hunky Dory, Aladdin Sane, Heroes, Let's Dance, Earthling и Blackstar, на них также будут фигурировать концертные снимки.

"Эта коллекция марок прославляет его уникальную фигуру и некоторые из его многочисленных образов", - говорится в пресс-релизе Королевской почты.

8 января, когда Дэвиду Боуи исполнилось бы 70 лет, вышел его посмертный мини-альбом No Plan.

Кроме того, за день до этого на телеканале BBC Two был показан документальный фильм "Дэвид Боуи: Последние пять лет", где рассказано о борьбе музыканта с раком.

Поток посвящений умершему 11 января 2016 года артисту не прекращается: только на этой неделе британская супермодель Кейт Мосс объявила о запуске весенне-летней коллекции одежды, которую она посвятила артисту.

На мировых площадках идет мюзикл "Лазарь" его авторства, по миру колесит трибьют-шоу в честь 70-летия музыканта, которое заканчивается на следующей неделе концертами в Токио и Сиднее.

В туре принимают участие музыканты, много лет работавшие с Боуи.

Дэвид Роберт Джонс родился в Лондоне 8 января 1947 года. Псевдоним "Боуи" он начал использовать в 1960-х годах. В те годы хитом стала его песня Space Oddity - баллада о затерявшемся в космосе астронавте майоре Томе.

С 1992 года Боуи был женат на американской модели сомалийского происхождения Иман. У пары есть дочь - Александра Захра Джонс, родившаяся в 2000 году.

Последним живым выступлением музыканта был благотворительный концерт в Нью-Йорке в 2006 году.

Его последний альбом Blackstar вышел в свет на его день рождения за три дня до смерти Боуи.

Согласно опросу 2000 года, проведенному среди сценических деятелей журналом NME, Боуи был признан самым влиятельным артистом в популярной музыке.

Среди прочего, в честь Дэвида Боуи названы астероид и вид пауков.

фото: ROYAL MAIL