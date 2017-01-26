Культура |

Газета The Wall Street Journal назвала самые кассовые «оскаровские» фильмы в истории. Речь идет о картинах, выигравших премию американской академии кинематографических искусств и наук в номинации «Лучший фильм».

Первое место занимают «Унесенные ветром» (1939), заработавшие в домашнем прокате $1,7 млрд в пересчете на современные деньги.

На второй строчке – «Звуки музыки» (1965) с кассовыми сборами $1,23 млрд. «Титаник» (1997) оказался на третьей позиции с $1,17 млрд.

В первую пятерку также попали «Бен-Гур» (1959) с $848 млн и «Афера» (1973) с $771 млн.

Ранее сообщалось, что объявлены номинанты на «Оскар-2017».