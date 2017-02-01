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Американский актер Леонардо ДиКаприо сыграет в фильме о борьбе с мафией, сообщает Variety. Он также выступит в проекте студии Paramount Pictures в качестве одного из продюсеров.

Картина основана на реальных событиях. Это экранизация книги «Черная рука» Стефана Тэлти.

Главный герой – сотрудник департамента полиции Нью-Йорка Джо Петрозино, которого прозвали «итальянским Шерлоком Холмсом» и который борется с мафией. Действие разворачивается в 1900-х годах.

Последней на данный момент работой ДиКаприо является документальный фильм «Спасти планету» (2016).

Ранее сообщалось, что ДиКаприо сыграет продюсера Элвиса Пресли и Джонни Кэша.