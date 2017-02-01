Культура |

Этой весной уже четвертый год подряд в Латвии пройдет конкурс молодых музыкантов "Таланты Инессы Галанте", подать заявки на участие в котором можно до 27 февраля.

К участию в конкурсе приглашаются дети и молодежь со всей Латвии – вокалисты и музыканты, играющие на клавишных, струнных, а также духовых и ударных инструментах.

"Миссия нашего фонда – помогать профессиональному росту молодых музыкантов, практикуя индивидуальный подход в работе с каждым, -- говорит директор "Фонда Инессы Галанте" Диана Галанте. -- За период существования конкурса "Фонд Инессы Галанте" помог большому количеству талантливой молодежи приобрести опыт выступления на "большой" сцене и в дальнейшем добиться побед на латвийских и международных конкурсах. Творческий энтузиазм и самоотверженная работоспособность юных дарований и в этом году будут поощрены возможностью посетить различные мастер-классы, международные конкурсы, а также приобрести музыкальные инструменты, которые необходимы для дальнейшего творческого развития. Кроме этого, уже во второй раз денежными призами будут отмечены колоссальные заслуги преподавателей, которые вкладывают в учеников не только знания, но и душу".

Традиционно конкурс пройдет в три этапа. До 27 февраля включительно претендентам необходимо заполнить анкету участника в электронной форме и прислать ссылку на видеозапись музыкального выступления на YouTube. Присланные видео-заявки будет оценивать жюри, затем претенденты, получившие наивысшую оценку, будут приглашены принять участие в следующем этапе конкурса – полуфиналах, которые пройдут в Вентспилсе (7.04.2017), Риге (8-9.04.2017) и Даугавпилсе (10.04.2017). На полуфиналах участники конкурса выступят с двумя контрастными произведениями, исполнение которых также будет оценивать жюри.

Финал конкурса пройдет 6 мая в зале "Ziedoņa zāle" Латвийской Национальной библиотеки, и те, кому посчастливится дойти до этого этапа, также исполнят два контрастных произведения по своему выбору.

Как и в предыдущие годы, с середины марта на официальном сайте конкурса начнется публичное голосование, по завершению которого исполнитель, заручившийся наибольшей поддержкой зрителей, станет обладателем специального приза зрительских симпатий.

Победителям конкурса вручат дипломы и денежные призы в размере 400 евро (1-е место), 200 евро (2-е место) и 100 евро (3-е место), а также учебные стипендии в размере 600 евро каждому. Кроме этого, обладатель первого места получит приглашение выступить на летнем фестивале "Summertime – приглашает Инесса Галанте" в концертном зале Дзинтари. Яркие и выдающиеся участники конкурса также будут приглашены принять участие в концертах, организуемых "Фондом Инессы Галанте", и мастер-классах под руководством всемирно признанных артистов.

Учитывая неоценимый вклад преподавателей в развитие музыкального таланта у молодых исполнителей, для педагогов предусмотрены особые призы: от пригласительных на фестиваль "Summertime – приглашает Инесса Галанте" и других поощрительных призов до денежных премий преподавателям лучших участников и лауреатов конкурса.

С условиями конкурса можно ознакомиться на официальном сайте www.inesesgalantestalanti.lv. За актуальной информацией следите на официальной странице конкурса в социальной сети Facebook.