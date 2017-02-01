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Вышел трейлер сериала «Мотель Бейтсов», главные роли в котором играют Фредди Хаймор и Вера Фармига. В финальном сезоне к ним присоединилась певица Рианна. Ролик можно увидеть на сайте YouTube.

«Мотель Бейтсов» снят как приквел классического хоррора «Психо» Альфреда Хичкока. Действие перенесено в современность.

Рианна перевоплотилась в героиню по имени Мэрион Крэйн, которую в оригинале сыграла Джанет Ли. В трейлере можно увидеть, как Крэйн приезжает в мотель. Ожидается, что в сериале покажут новую версию знаменитой сцены в душе.

Певица получила роль, когда призналась в любви к «Мотелю Бейтсов», передает Rolling Stone.

Премьера пятого сезона состоится 20 февраля.