Опубликован трейлер сериала "Мотель Бейтсов" с Рианной
Культура | 1 февраля 2017 года, 19:03
Вышел трейлер сериала «Мотель Бейтсов», главные роли в котором играют Фредди Хаймор и Вера Фармига. В финальном сезоне к ним присоединилась певица Рианна. Ролик можно увидеть на сайте YouTube.
«Мотель Бейтсов» снят как приквел классического хоррора «Психо» Альфреда Хичкока. Действие перенесено в современность.
Рианна перевоплотилась в героиню по имени Мэрион Крэйн, которую в оригинале сыграла Джанет Ли. В трейлере можно увидеть, как Крэйн приезжает в мотель. Ожидается, что в сериале покажут новую версию знаменитой сцены в душе.
Певица получила роль, когда призналась в любви к «Мотелю Бейтсов», передает Rolling Stone.
Премьера пятого сезона состоится 20 февраля.
Источник: Газета.ru