Скончался народный артист России Георгий Тараторкин (1)
Культура | 4 февраля 2017 года, 10:34
Скончался народный артист России Георгий Тараторкин, говорится в сообщении Театр имени Моссовета.
«Театр имени Моссовета с глубоким прискорбием сообщает, что 4 февраля 2017 года после продолжительной болезни скончался народный артист России Георгий Георгиевич Тараторкин», — указано в сообщении.
Секретарь Союза театральных деятелей России и президент ассоциации «Золотая маска» умер на 73-м году жизни.
ОЧЕНЬ ЖАЛЬ,СОБОЛЕЗНОВАНИЕ РОДНЫМ ,БЛИЗКИМ,ДРУЗЬЯМ,ЗЕМЛЯ ПУХОМ
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