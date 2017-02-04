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Скончался народный артист России Георгий Тараторкин, говорится в сообщении Театр имени Моссовета.

«Театр имени Моссовета с глубоким прискорбием сообщает, что 4 февраля 2017 года после продолжительной болезни скончался народный артист России Георгий Георгиевич Тараторкин», — указано в сообщении.

Секретарь Союза театральных деятелей России и президент ассоциации «Золотая маска» умер на 73-м году жизни.