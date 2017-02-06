Культура |

15-16 февраля Ригу посетит признанный во всем мире ресторанный гуру Энди Хейлер. Он примет участие в крупнейшем мероприятии сектора HoReCa в странах Балтии "Дни профессионалов 2017", организованном многоотраслевой компанией Reaton.

«Мы очень гордимся тем, что нам удалось привлечь на «Дни профессионалов» ресторанного критика такого уровня. Наша компания всегда инвестировала средства в развитие сектора общественного питания и гостиничного бизнеса. Опыт Энди Хейлера уникален и несомненно будет интересен как поварам, так и владелеьцам ресторанов», - отметила директор департамента торговли продуктами питания компании Reaton Ирина Ернева.

Энди Хейлер - единственный из ресторанных критиков, поужинавший во всех трехзвездочных мишленовских ресторанах мира. Впервые он сделал это в 2004 году и потом регулярно повторял данное достижение, поскольку количество ресторанов, получивших заветные три звезды Michelin, в мире постоянно увеличивается. Хейлер проверял все трехзвездочные мишленовские рестораны в 2008, 2010, 2012, 2014 году, а также в 2016 году, когда их количество выросло уже до 115.