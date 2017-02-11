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На Елгавском шоссе образовались пробки в связи с тем, что в Елгаве сегодня проходит фестиваль ледовых скульптур "Карнавал".

Международный фестиваль ледовых скульптур в Елгаве на острове Паста проходит уже в 19-ый раз. В этом году он состоится С 10-12 февраля. Художники со всего мира прибывают в Елгаву и создали ледяные скульптуры на тему «Карнавал», использовав примерно 50 тонн льда. Фестиваль ледовых скульптур поражает своими впечатляющими световыми шоу, концертами и фейерверками.

12 февраля, в воскресенье состоится закрытие фестиваля в 21 час, ожидается салют. В программе в течение дня также детские постановки в исполнении Лиепайского бродячего цирка Beztemata «Приключения Алисы в Стране чудес», показ создания ледовых скульптур, их подсветка и выступления музыкантов.