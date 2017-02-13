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Латвийский дирижер Андрис Нелсонс и Бостонский симфонический оркестр получили в США престижную музыкальную награду Grammy в категории "Лучшее оркестровое исполнение".

В воскресенье, 12 февраля, в Лос-Анджелесе состоялась церемония вручения престижных музыкальных наград Grammy.

Андрис Нелсонс получил награду за запись исполненных Бостонским симфоническим оркестром симфоний Дмитрия Шостаковича. Записи пятой, восьмой и девятой изданы студией Deutsche Grammophon под названием Shostakovich: Under Stalin's Shadow - Symphonies Nos. 5, 8 & 9 (Шостакович: в тени Сталина - симфонии номер 5,8 и 9).

В прошлом году Нелсонс и Бостонский симфонический оркестр получили Grammy за альбом Shostakovich: Under Stalin's Shadow - Symphony No.10.

Grammy ежегодно вручается в 82 номинациях за выдающиеся достижения в области звукозаписи. Латвийские музыканты и ранее выдвигались на награду. В 2014 году ее были удостоены оркестр Sinfonietta Riga и хор Латвийского радио за участие в записи альбома Арво Пярта Adam's Lament.