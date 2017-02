Британская певица Адель получила сразу пять премий Grammy, победив в основных номинациях. Церемония прошла минувшей ночью в Лос-Анджелесе.

Основными соперницами в этом году считались Адель и Бейонсе. Последняя была номинирована в 9ти категориях, в то время как британка лишь в пяти. И во всех Адель победила.

.@Adele is now the first person to win Record Of The Year, Album Of The Year, and Song Of The Year twice #GRAMMYs pic.twitter.com/ITcLiWvxXi — Recording Academy (@RecordingAcad) February 13, 2017

В том числе запись и альбом года за песню Hello и диск «25» соответственно. Получая награду за лучший альбом Адель предложила отдать её Бейонсе, назвав её своей королевой, а её работу Lemonade монументальной.

WATCH: "The way you make me and my friends feel, the way you make my black friends feel, is empowering." - @Adele to @Beyonce. #Grammys pic.twitter.com/iGAyvTYbOM — Good Morning America (@GMA) February 13, 2017

Как сообщает ВВС, это второй случай в истории премии, когда артист отказывается от присужденной награды. Первой это сделала Шинейд О’Коннор в 1990 г.

Адель также открыла концертную часть церемонии, правда сначала её постигла неудача, сообщает Reuters. Она пела версию песни Fastlove ушедшего в конце прошлого года Джорджа Майкла, но не смогла вступить в нужном месте, выругалась и попросила начать ещё раз.

After beating Beyoncé for album of the year, Adele broke her Grammy in half.



Other best moments from the #GRAMMYs: https://t.co/c8J2rP6KNy pic.twitter.com/ScLR5i9o82 — The New York Times (@nytimes) February 13, 2017

После её выступления публика аплодировала певице стоя. В рок-номинациях лидером стал британский певец Дэвид Боуи. Ему посмертно дали четыре премии Grammy, в том числе за альбом Blackstar.

Исполнитель хип-хопа Чэнс Зэ Рэппер увёз с собой три золотых граммофона, в том числе за последний альбом Coloring Book.

Бейонсе победила в двух номинациях, диск Lemonade, расхваленный певицей Адель, был признан лучшим современным альбомом, был отмечен и видеоклип на песню Formation. По одной премии в своих категориях взяли группы Megadeth, Twenty One Pilots, Зигги Марли.

Лучшим рок-альбомом стал Tell Me I’m Pretty команды Cage the Elephant. На церемонии выступили около двух десятков звёзд.

When you pull out gum in class #GRAMMYs pic.twitter.com/99txpfFyFx — BEYONCÉ CAPITAL (@BeyonceCapital) February 13, 2017

Бейонсе вышла в костюме богини, а её номер был построен на целом каскаде голограмм.

Одним из самых зрелищных стало совместный выход на сцену группы Metallica и Леди Гага. Они устроили яркое пиротехническое шоу, но возникла накладка: у Джеймса Хэтфилда отказал микрофон. После песни музыкант в ярости ударил ногой по вокальной стойке и бросил гитару за сцену.

59-й по счёту церемонии Grammy предшествовал скандал. Некоторые известные музыканты бойкотировали её в знак протеста, несмотря на то, что сами были среди номинантов. Среди них Джастин Бибер и один из самых продаваемых музыкантов прошлого года — исполнитель в стиле хип-хоп Дрейк.

Источник: vedomosti.ru