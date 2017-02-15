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Группа «Ленинград» представила клип на песню «Кольщик», режиссером которого стал автор фильма «Хардкор» Илья Найшуллер.

В клипе рассказывается о трагических событиях, которые произошли в цирке из-за юной зрительницы. Ролик содержит сцены насилия, к примеру, в одном из первых кадров можно увидеть человеческую голову, которая катится по арене. Все события в клипе разворачиваются от конца к началу.

В ролике можно увидеть Юлию Топольницкую, которая ранее снималась в другом клипе «Ленинграда» — «Экспонат».

Режиссер Илья Найшуллер известен по клипам для своей группы Biting Elbows. Кроме того, в 2016 году он снял клип для канадского певца The Weeknd.

В 2015 году Найшуллер выпустил фантастический боевик «Хардкор», снятый от первого лица. Вместе с ним над фильмом в качестве продюсера работал Тимур Бекмамбетов.

Источник: snob.ru