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Американский актер Харрисон Форд не смог правильно посадить свой личный самолет, на котором он летал в Калифорнии, сообщает ВВС в среду, 15 февраля.

Диспетчер велел Форду садиться на взлетно-посадочную полосу, но тот по ошибке приземлился на рулежные дорожки, расположенные параллельно. При посадке он пролетел в опасной близости над самолетом компании American Airlines со 110 пассажирами и членами экипажа на борту.

Сразу после приземления Форд спросил у сотрудников аэропорта, что это был за самолет. Из-за ошибки актера никто не пострадал.

Форд летел на двухместном одномоторном самолете Aviat Husky. У 74-летнего актера есть лицензия пилота-любителя. За свою летную карьеру он несколько раз попадал в аварии. Так, в 2015 году Форд врезался в поле для гольфа в Лос-Анджелесе.